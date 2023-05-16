Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Там додають, що вже завершили досудове розслідування щодо офіцера однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався з військовослужбовця.

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Що загрожує офіцеру

Як з'ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику. Фігурант кілька разів вдарив військовослужбовця.

Офіцера обвинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (частина 5 статті 426-1 КК України).

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Що передувало