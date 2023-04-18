Державне бюро розслідувань заявило, що вони вже почали розслідувати справу. Ба більше, в ДБР вже встановили, що це не перший випадок знущань офіцера.
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Що кажуть про інцидент в ДБР
Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Адже відео, на якому офіцер лається та б'є військовослужбовця, з'явилося на одному з українських телеграм-каналів.
Працівники ДБР розповіли, що вони:
- проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини;
- опитують свідків та потерпілого.
Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини,
– заявили в ДБР.
Саме тому співробітники Державного бюро розслідувань відкрили справу за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
Наразі офіцеру готують повідомлення про підозру за цією статтею.
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Що відомо про побиття у частині на Івано-Франківщині
Попередньо писали, що бив строковика старший лейтенант Ярема. Він командир чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України.
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У Західному територіальному управлінні Національної гвардії розповіли, що обурені діями офіцера щодо строковика. Там розпочали службову перевірку та повідомили про інцидент Територіальне управління ДБР у Львові.
У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця,
– заявили в управлінні Нацгвардії.
Своєю чергою Державне бюро розслідувань заявило, що проводить розслідування за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.