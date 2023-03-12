Сам командир другого взводу роти охорони навчального центру вже відреагував на інцидент. В мережі шириться відео, де він нібито перепрошує та пояснює причину свого вчинку.

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Що відбулось в навчальному центрі на Житомирщині

У телеграм-каналах почало ширитись відео, на якому видно чоловіка, який б'є солдата. Причому гатив по ньому навіть ногами.

У мережі почали писати, що мовиться про лейтенанта Віктора Вітусевича. Він, мовляв, побив строковика нібито через вживання алкоголю.

На Житомирщині у навчальному центрі побили солдата: дивіться відео

Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович буду з вами чесним – я був не правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Та хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він (боєць – 24 Канал) не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій,

– заявив військовий.

Віктор Вітусевич додав, що вживання алкоголю у війську – неприпустимо і це треба суворо забороняти.

"Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", – додав лейтенант.

Навчальний центр розслідує справу

У 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва відреагували на інцидент. Там заявили, що командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів.

Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо,

– заявили в центрі.

Там також запевнили, що фігуранта інциденту відсторонили від виконання службових обов'язків до кінця розслідування. Ба більше, в навчальному центрі запевнили, що:

наразі будують "армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам";

винуватці однозначно понесуть суворе покарання ;

; за результатами розслідування ухвалять відповідні рішення.

Наразі у навчальній частині не сказали, у якому стані військовий, якого побили, та не пояснили, у чому ж була ймовірна "причина" агресивної поведінки лейтенанта.

Мобілізований з Тернополя загинув через місяць після призову

У лютому 2023 року Україну сколихнула трагедія – військовий Богдан Покітка з Тернополя загинув через місяць після призову.

Згодом речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Шевченко заявила, що вони відкрили провадження стосовно недбалого ставлення до військової служби.

Спецпрокурори встановлюють причетність осіб, імовірна недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, – від 5 до 8 років позбавлення волі,

– заявила Юлія Шевченко.

Варто зауважити, що попередньо писали, мовляв, мобілізований мешканець Тернополя загинув через чотири дні після прибуття на фронт і не мав належної підготовки.