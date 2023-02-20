Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Шевченко.

До теми У Тернополі проводять перевірку щодо військового, який загинув через місяць після мобілізації

Що загрожує винним

"20 лютого за вказаним фактом зареєстрували кримінальне провадження за статтею 425 ККУ. Це недбале ставлення до військової служби. Спецпрокурори встановлюють причетність осіб, імовірна недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, – від 5 до 8 років позбавлення волі", – каже речниця Юлія Шевченко.

Нагадаємо, що 19 лютого у мережі з'явилось повідомлення про те, що мобілізований мешканець Тернополя загинув через чотири дні після прибуття на фронт і не мав належної підготовки. У ТЦК та мерії пообіцяли провести розслідування.

Мобілізованого відразу відправили у Донецьку область

Подруга загиблого Оксана Огородник записала відеозвернення, у якому заявила, що в другій половині січня Богдану вручили повістку на зупинці в Тернополі. Призовник раніше не був на військовій службі, а після призову не проходив навчання у військовій частині й на полігоні, проте його відправили на фронт без підготовки.

Журналіст Юрій Бутусов згодом повідомив, що з ним зв'язалась родина Богдана, які хочуть надати цій історії максимальний розголос: