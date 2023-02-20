Об этом сообщила представитель Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Юлия Шевченко.
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Что грозит виновным
"20 февраля по указанному факту зарегистрировали уголовное производство по статье 425 УК. Это небрежное отношение к военной службе. Спецпрокуроры устанавливают причастность лиц, вероятная халатность которых привела к тяжелым последствиям. Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией статьи, – от 5 до 8 лет лишения свободы", – говорит спикер Юлия Шевченко.
Напомним, что 19 февраля в сети появилось сообщение о том, что мобилизованный житель Тернополя погиб через четыре дня после прибытия на фронт и не имел должной подготовки. В ТЦК и мэрии пообещали провести расследование.
Мобилизированного сразу отправили в Донецкую область
Подруга погибшего Оксана Огородник записала видеообращение, в котором заявила, что во второй половине января Богдану вручили повестку на остановке в Тернополе. Призывник раньше не был на военной службе, а после призыва не проходил обучение в воинской части и на полигоне, однако его отправили на фронт без подготовки.
Журналист Юрий Бутусов впоследствии сообщил, что с ним связалась семья Богдана, которые хотят предать эту историю максимальной огласке:
- 16 января Богдану Покитко на автобусной остановке в Тернополе вручили повестку – он немедленно прошел медосмотр, а 18 января стал солдатом ВСУ.
- Богдана зачислили в состав роты охраны Тернопольского военкомата. Он стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток.
- По словам родных, он однажды выезжал на полигон и отстрелял не больше одного магазина. Никакой другой подготовки не было и семья ждала, что время для подготовки настанет позже.
- 11 февраля Покитко получил приказ выдвигаться на Донбасс в боевую часть. Он не отказался, несмотря на отсутствие навыков, потому что с самого начала был настроен "служить, если это потребуется стране".
- 14 февраля Покитко позвонил коллегам по работе и сказал, что находится в Славянске. Они ждут нового командира и в составе пополнения будут зачислены в 10-ю горно-штурмовую бригаду, где его восприняли как пехотинца, готового выполнять задания на 1 линии. Мужчина считал недостойным объявлять свою неподготовленность, он решил без всяких жалоб выполнять все приказы.
- 16 февраля Богдан Покитко погиб в бою.