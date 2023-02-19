Тернопольский центр комплектования проведет служебную проверку подготовки призывника Богдана Покитко, которого через месяц после призыва отправили в зону боевых действий в Донецкую область, где он погиб.

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Что известно

Его подруга Оксана Огородник записала видеообращение, в котором заявила, что во второй половине января ему вручили повестку на остановке в Тернополе Призывник раньше не был на военной службе, а после призыва не проходил обучение в воинской части и на полигоне, однако его отправили на фронт без подготовки.

Журналист Юрий Бутусов впоследствии сообщил, что с ним связалась семья Богдана, которые хотят предоставить эту истории максимальная огласка:

16 января Богдану Покитко на автобусной остановке в Тернополе вручили повестку – он немедленно прошел медосмотр, а 18 января стал солдатом ВСУ.

Богдана зачислили в состав роты охраны Тернопольского военкомата. Он стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток.

По словам родных, он однажды выезжал на полигон и отстрелял не больше одного магазина. Никакой другой подготовки не было и семья ждала, что время для подготовки настанет позже.

и отстрелял не больше одного магазина. Никакой другой подготовки не было и семья ждала, что время для подготовки настанет позже. 11 февраля Покитко получил приказ выдвигаться на Донбасс в боевую часть . Он не отказался несмотря на отсутствие навыков, потому что изначально был настроен "стать служить, если это потребуется стране".

. Он не отказался несмотря на отсутствие навыков, потому что изначально был настроен "стать служить, если это потребуется стране". 14 февраля Покитко позвонил коллегам по работе и сказал, что находится в Славянске. Они ждут нового командира и в составе пополнения будут зачислены в 10-ю горно-штурмовую бригаду, где его восприняли как пехотинца, готового выполнять задания на 1 линии. Мужчина считал недостойным объявлять свою неподготовленность, он решил без всяких жалоб выполнять все приказы.

16 февраля Богдан Покитко погиб в бою.

В Тернополе начали проверку: реакция военкомата и мэрии

В центре комплектования Тернополя выразили соболезнования родным и близким погибшего. При этом сообщили, что в соответствии с медицинской комиссией и уточнением данных Богдан Покитко был пригодным проходить военную службу в рядах ВСУ, поэтому был призван на военную службу по мобилизации в Тернопольский объединенный городской ТЦК СП на одну из должностей в роту охраны.

Там подтвердили, что 12 февраля Покитко перевели в новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля 2023 года. В ТЦК добавили, что назначили служебную проверку, по результатам которой установят лиц, отвечающих за подготовку и обучение личного состава.

В настоящее время в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечающие за подготовку и обучение личного состава,

– говорится в сообщении.

Там сразу добавили, что "случай, который произошел с солдатом Богданом Покотко, не является системным".

Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом. Мы склоняем головы перед светлой памятью каждого воина, который погиб, защищая нашу землю и одерживая нашу победу. Обращаемся к обществу дождаться завершения служебной проверки, результаты которой будут обнародованы в ближайшие дни,

– добавили в ТЦК.

Мэр города Сергей Надал сообщил в комментариях в фейсбуке, что поддерживает родственников и друзей Богдана Покитко. И сообщил, что направит уведомление в компетентные органы, чтобы они разобрались в этой ситуации.

Я направляю обращение в компетентные органы разобраться в этой ситуации. Безусловно, на фронт должны идти люди, прошедшие соответствующую подготовку. Жизнь Богдана это не вернет, но если такой факт подтвердится, будут спасены сотни жизней наших воинов.

– написал он.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным и близким погибшего.