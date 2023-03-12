На території нашої держави людям роздають повістки. Проте, як ухвалюють рішення про мобілізацію військовозобов'язаного розповів в інтерв'ю 24 Каналу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Як ухвалюють рішення про мобілізацію військовозобов'язаного

За словами юриста, рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби. Після цього:

громадян, які мобілізуються з досвідом військової служби та нетривалою перервою в її проходженні, можуть направляти відразу до бойових військових частин;

громадян, які раніше не проходили військової служби, призиваються до навчальних центрів, де навчають за визначеними спеціальностями. Після чого військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.

Варто зауважити, що повістка військовозобов'язаному не означає термінове відправлення на фронт. Юрист Владислав Юрчак пояснив, що є чотири види повісток:

для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

для призову на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

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