Сам командир второго взвода роты охраны учебного центра уже отреагировал на инцидент. В сети распространяется видео, где он якобы извиняется и объясняет причину своего поступка.

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Что произошло в учебном центре Житомирской области

В телеграм-каналах начало распространяться видео, на котором виден бьющий солдата мужчина. Причем гатив по нему даже ногами.

В сети начали писать, что говорится о лейтенанте Викторе Витусевиче. Он, мол, избил срочника якобы из-за употребления алкоголя.

На Житомирщине в учебном центре избили солдата: смотрите видео

Я, младший лейтенант Витусевич Виктор Анатольевич буду с вами честным – я был не прав и готов понести наказание, которого я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии – это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всему подразделению, где бы он (боец – 24 Канал) ни был – на учениях или в районе выполнения боевых действий,

– заявил военный.

Виктор Витусевич добавил, что употребление алкоголя в армии – недопустимо и это нужно строго запрещать.

"Я буду отвечать за свои действия, сомнений в этом нет. Но это не изменит моего отношения к алкоголю в армии", – добавил лейтенант.

Учебный центр расследует дело

В 190 учебном центре Житомирского района поселка городского типа Гуйва отреагировали на инцидент. Там заявили, что командование части благодарно всем, кто переслал информацию, которая касается инцидента, произошедшего в одном из подразделений.

Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, в которое вовлечены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д.

– заявили в центре.

Там также заверили, что фигуранта инцидента отстранили от исполнения служебных обязанностей к концу расследования. Более того, в учебном центре заверили, что:

строят "армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям";

виновники однозначно понесут суровое наказание ;

; по результатам расследования будет принято соответствующее решение.

Пока в учебной части не сказали, в каком состоянии военный, которого избили, и не объяснили, в чем же была вероятна "причина" агрессивного поведения лейтенанта.

Мобилизированный из Тернополя погиб через месяц после призыва

В феврале 2023 года Украину всколыхнула трагедия – военный Богдан Покотко из Тернополя погиб через месяц после призыва.

Впоследствии спикер Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Юлия Шевченко заявила, что они открыли производство по небрежному отношению к военной службе.

Спецпрокуроры устанавливают причастность лиц, вероятная халатность которых привела к тяжелым последствиям. Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией статьи – от 5 до 8 лет лишения свободы,

– заявила Юлия Шевченко.

Следует заметить, что предварительно писали, мол, мобилизованный житель Тернополя погиб через четыре дня после прибытия на фронт и не имел должной подготовки.