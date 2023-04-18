Государственное бюро расследований заявило, что они уже начали расследовать дело. Более того, в ГБР уже установили, что это не первый случай издевательств офицера.
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Что говорят об инциденте в ГБР
Государственное бюро расследований начало расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Ведь видео, на котором офицер ругается и избивает военнослужащего, появилось на одном из украинских телеграм-каналов.
Сотрудники ГБР рассказали, что они:
- производят неотложные следственные действия на территории воинской части;
- опрашивают свидетелей и потерпевшего.
Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части,
– заявили в ГБР.
Именно поэтому сотрудники Государственного бюро расследований завели дело по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Офицеру готовят сообщение о подозрении по этой статье.
В ГБР прокомментировали дело: смотрите видео
Что известно об избиении в части в Ивано-Франковской области
Ранее писали, что избивал срочника старший лейтенант Ярема. Он командир дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины.
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В Западном территориальном управлении Национальной гвардии рассказали, что возмущены действиями офицера в отношении срочника. Там начали служебную проверку и сообщили об инциденте в Территориальное управление ГБР во Львове.
В современной армии и в зрелом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего,
– заявили в управлении Нацгвардии.
В свою очередь Государственное бюро расследований заявило, что проводит расследование по процессуальному руководству Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.