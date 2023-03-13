В ГБР сообщили, что начали досудебное расследование из-за избиения командиром взвода одной из воинских частей Житомирской области подчиненного солдата.

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Жизни и здоровью срочника ничего не угрожает

Правоохранители сообщили, что скандальный инцидент произошел 11 марта после обеда. В этот же день видео избиения срочника появилось в сети.

Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы в состоянии алкогольного опьянения,

– говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Что известно о скандале в воинской части в Житомирской области