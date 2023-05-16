Во вторник, 16 мая, в Госбюро расследований отметили, что объявили о подозрении одному из руководителей 501 Отдельного батальона морских пехотинцев ВСУ, из-за которого, вероятно, 277 бойцов оказались в плену. Известно, что с февраля 2022 года они защищали Мариуполь в Донецкой области.
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Детали дела
В правоохранительной структуре упомянули, что в апреле прошлого года пропагандистские ВСУ враждебного государства распространяли информацию, будто морпехи 501 батальона добровольно сдались в плен в окруженном городе Донецкой области.
Однако следствие убеждено, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Собственно, он и начал уговаривать командира прекратить оборону.
Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Используя тяжелую ситуацию, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побуждал командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что был отдан приказ 277 военнослужащим батальона относительно "передислокации". Закончилась она переправкой в донецкую квазиреспублику – то есть пленником на оккупированной Донбассе.
Военных ввели в заблуждение, поэтому и они не осознавали и не могли осознавать противоправный характер приказа или распоряжения о сдаче в плен,
– написали в ДБР.
Также там констатировали, что приняли решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по более раннему подозрению в дезертирстве.
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"Волонтер" из Луганщины
Нет сомнения в том, что после победы и возвращения нашего государства к границам 1991 года все предатели, коллаборанты и подонки будут наказаны согласно законодательству.
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В частности, справедливый приговор должен быть вынесен в отношении 18-летней предательницы Ирины Стремиловой, которая говорит, что она "волонтерка", однако на самом деле помогает оккупантам в Луганской области издавать пропагандистскую газету и собирает деньги на одежду захватчикам.
О ней подробно рассказывал 24 Канал в этом материале.