Во вторник, 16 мая, в Госбюро расследований отметили, что объявили о подозрении одному из руководителей 501 Отдельного батальона морских пехотинцев ВСУ, из-за которого, вероятно, 277 бойцов оказались в плену. Известно, что с февраля 2022 года они защищали Мариуполь в Донецкой области.

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Детали дела

В правоохранительной структуре упомянули, что в апреле прошлого года пропагандистские ВСУ враждебного государства распространяли информацию, будто морпехи 501 батальона добровольно сдались в плен в окруженном городе Донецкой области.

Однако следствие убеждено, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Собственно, он и начал уговаривать командира прекратить оборону.

Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Используя тяжелую ситуацию, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побуждал командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что был отдан приказ 277 военнослужащим батальона относительно "передислокации". Закончилась она переправкой в донецкую квазиреспублику – то есть пленником на оккупированной Донбассе.

Военных ввели в заблуждение, поэтому и они не осознавали и не могли осознавать противоправный характер приказа или распоряжения о сдаче в плен,

– написали в ДБР.

Также там констатировали, что приняли решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по более раннему подозрению в дезертирстве.

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Обратите внимание! После этого "инцидента" начальник батальона свою предательскую деятельность продолжил, ведь агитировал и дальше украинских защитников сдаваться в плен. Следствие ведется по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса. В ней говорится о государственной измене. В случае доказательства вины руководителю батальона грозит пожизненное заключение.

"Волонтер" из Луганщины

Нет сомнения в том, что после победы и возвращения нашего государства к границам 1991 года все предатели, коллаборанты и подонки будут наказаны согласно законодательству.

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В частности, справедливый приговор должен быть вынесен в отношении 18-летней предательницы Ирины Стремиловой, которая говорит, что она "волонтерка", однако на самом деле помогает оккупантам в Луганской области издавать пропагандистскую газету и собирает деньги на одежду захватчикам.

О ней подробно рассказывал 24 Канал в этом материале.