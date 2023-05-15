В распоряжении 24 Канала появились изображения, на которых виден майский выпуск журнала "Славянская правда", выходящего на оккупированных территориях Украины. Собственно, известно, что к созданию этих идеологических материалов причастна Стремилова Ирина Николаевна.

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От 14 лет – предательница

Родилась девушка 22 июля 2004 года. Важно, что она руководитель так называемого проекта Луганского штаба Всероссийской инициативы "#МЫВМЕСТЕ", к которому присоединилась еще в 2018 году.

Газетку с пропагандистскими идеологемами девушка помогает делать с недавнего времени. В частности, в майском выпуске журнала есть тексты о том, что "еще 8 лет" и уровень жизни на оккупированных территориях будет такой, как в среднем по России. То есть дальше хуже некуда.

Мы вместе с волонтерской организацией "#МЫВМЕСТЕ" выпускаем новый выпуск газеты. Отдельное спасибо Стремиловой Ирине, которая помогла организовать новый тираж,

– говорится в сообщении пресс-службы пропагандистской газеты "Славянская правда".

В номере продвигается также нарратив о том, что санкции якобы "не страшны" для России и так называемый "День Победы" – один из "величайших праздников" в истории человечества.

Пропагандистка газета "Славянская правда" / Фото 24 Канала

Как писала девушка в своих социальных сетях, с 14 лет она "волонтерит" и участвует в развозке гуманитарке как мирным жителям, так и оккупантам.

Сейчас ее проект помогает российским военным. В частности, "благодетельница" время от времени собирает деньги на одежду для захватчиков.



Как 18-летняя Ирина Стремилова помогает одевать оккупантов / Скриншот 24 Канала

Вместе с тем известно, что она причастна к так называемым "референдумам" на оккупированной территории Луганской области. В сентябре, когда проходило это незаконное мероприятие, девушка публиковала фото, на которых видно, что она голосует. Очевидно, за "присоединение" украинских территорий к России.



Как Стремилова участвовала в незаконном референдуме / Скриншот 24 Канала

Но самое важное, что 18-летняя Ирина неоднократно принимала участие в мероприятиях, организованных Россией. Скажем, ездила на какой псевдофорум в Москву и встречалась с разными "шишками" от оккупантов.

Во время этой поездки она также бегала с так называемым "знаменем" луганской квазиреспублики по Красной площади и была невероятно рада, что прибыла в столицу России.

Как Ирина Стремилова ездила в Москву: смотрите видео с ее телеграм-канала

Обратите внимание! Очевидно, что после победы Украины и возвращения нашего государства к границам 1991 года Стремилова будет отвечать перед законом нашего государства по статье 111-1 Уголовного кодекса. В ней говорится о коллаборационизме – то есть о сотрудничестве с врагом в его интересах.

Стоит добавить, что хоть значительную часть своего становления как личности предательница прожила на временно оккупированной территории Луганщины, однако сейчас ей уже 18 лет и она должна осознавать ответственность за свои поступки, как и все остальные коллаборанты, решившие изменить Украине.

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Вспомним напоследок, что на свободной территории нашего государства есть также немало подонков. В частности, недавно в сети появилось видео, на котором житель Закарпатья прямо говорит, что поддерживает Путина. В то же время, на этом ролике он жалуется, ведь "бункерному" не удалось захватить Украину.