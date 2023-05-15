У розпорядженні 24 Каналу з'явились зображення, на яких видно травневий випуск журналу "Слов'янська правда", що виходить на окупованих територіях України. Власне, відомо, що до створення цих ідеологічних матеріалів причетна Стремилова Ірина Миколаївна.

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Від 14 років – зрадниця

Зазначимо, що народилася дівчина 22 липня 2004 року. Важливо, що вона є керівницею так званого проєкту Луганського штабу Всеросійської ініціативи "#МЫВМЕСТЕ", до якого долучилась ще у 2018 році.

Газетку з пропагандистськими ідеологемами дівчина допомагає робити віднедавна. Зокрема, у травневому випуску журналу є тексти про те, що "ще 8 років" та рівень життя на окупованих територіях буде такий, як в середньому по Росії. Себто далі нема куди гірше.

Ми разом із волонтерською організацією "#МЫВМЕСТЕ" випускаємо новий випуск газети. Окреме спасибі Стремиловій Ірині, яка допомогла організувати новий тираж,

– йдеться у повідомленні пресслужби пропагандистської газети "Слов'янська правда".

У номері просувається також наратив про те, що санкції нібито "не страшні" для Росії та так званий "День Побєди" одне з "найвеличніших свят" в історії людства.

Пропагандистка газета "Слов'янська правда" / Фото 24 Каналу

Як писала дівчина у своїх соціальних мережах, з 14 років вона "волонтерить" та бере участь у розвезення гуманітарці як мирним жителям, так і окупантам.

Зараз її проєкт допомагає російським військовим. Зокрема, "благодійниця" час від часу збирає гроші на одяг для загарбників.



Як 18-річна Ірина Стремилова допомагає вдягати окупантів / Скриншот 24 Каналу

Разом з тим відомо, що вона причетна до так званих "референдумів" на окупованій території Луганської області. У вересні, коли відбувався цей незаконний захід, дівчина публікувала фото, на яких видно, що вона голосує. Очевидно, за "приєднання" українських територій до Росії.



Як Стремилова брала участь у незаконному референдумі / Скриншот 24 Каналу

Але найважливіше, що 18-річна Ірина неодноразово брала участь в заходах, що організовувала Росія. Скажімо, їздила на який псевдофорум у Москву й зустрічалась з різними "шишками" від окупантів.

Під час цієї поїздки вона також бігала з так званим "прапором" луганської квазіреспубліки по Красній площі та була неймовірно рада, що прибула в столицю Росії.

Як Ірина Стремилова їздила в Москву: дивіться відео з її телеграм-каналу

Зверніть увагу! Очевидно, після перемоги України та повернення нашої держави до кордонів 1991 року Стремилова відповідатиме перед законом нашої держави за статею 111-1 Кримінального кодексу. У ній йдеться про колабораціонізм – себто про співпрацю з ворогом у його інтересах.

Варто додати, що хоч значну частину свого становлення як особистості зрадниця прожила на тимчасово окупованій території Луганщини, однак зараз їй уже 18 років та вона повинна усвідомлювати відповідальність за свої вчинки, – як і всі інші колаборанти, що вирішили зрадити Україну.

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Згадаємо наостанок, що на вільній території нашої держави є також чимало покидьків. Зокрема, нещодавно у мережі з'явилось відео, на якому житель Закарпаття прямо каже, що підтримує Путіна. Водночас на цьому ролику він бідкається, адже "бункерному" не вдалось захопити Україну.