Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська. Вони приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.
Зверніть увагу СБУ повідомила про підозру трьом регіоналам, серед них Царьов
СБУ вкотре затримала зрадників
Як виявилось, зрадники фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини. Отриману інформацію вони передавали своєму родичу, який проживає в Росії.
Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.
У підсумку СБУ затримала зловмисників. У них виявили мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.
Що загрожує зловмисникам
СБУ повідомила про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування.
Затримано ворожого інформатора / фото СБУ
На Харківщини затримали зрадницю / фото СБУ
СБУ часто викриває зрадників України
- Нещодавно співробітники СБУ викрили та затримали ще одного коригувальника російських повітряних атак. Чоловік цинічно зливав цінні дані окупантам та наводив вогонь на багатоповерхівки у Миколаєві.
- Раніше СБУ оприлюднила докази співпраці з Росією очільниці Полтавського районного суду Лариси Богомолової. Їй було оголошено підозру у держзраді.
- Також СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на Заході України. Агента ФСБ було затримали в Тернопільській області.