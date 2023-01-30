Російський агент збирав інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Повідомляється, що його цікавили локації та технічні характеристики місцевих електропідстанцій.

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Агент Кремля сфотографував 2 об'єкти в Тернополі

Він планував передати ворогу зібрану інформацію для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об'єктах енергетики. СБУ викрила зловмисника та затримала на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона.

Зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

На Тернопільщині спіймали агента ФСБ / Фото СБУ

СБУ інформує, що агент потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські погляди. Для виконання ворожих завдань він об'їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб'єктів та фіксував їхні координати.

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Для комунікації із ФСБ чоловік використовував телеграм-канал. Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь Росії.

В Офісі генпрокурора уточнили, що агент сфотографував 2 об'єкти енергетики у Тернополі й переслав ці фото співробітнику спецслужби Росії. Правоохоронці затримали його, коли чоловік забирав зі схованки в обумовленому місці 5 тисяч гривень винагороди.

Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді, а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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