Российский агент собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов. Сообщается, что его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.
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Агент Кремля сфотографировал 2 объекта в Тернополе
Он планировал передать врагу собранную информацию для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики. СБУ разоблачила злоумышленника и задержала на попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона.
Предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.
В Тернопольской области поймали агента ФСБ / Фото СБУ
СБУ информирует, что агент попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских взглядов. Для выполнения вражеских заданий он объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты.
Житель Тернопольщины продался врагу за 5 тысяч гривен
Для коммуникации с ФСБ мужчина использовал телеграм-канал. При обыске у злоумышленника изъят телефон с подтверждениями его подрывной деятельности в пользу России.
В офисе генпрокурора уточнили, что агент сфотографировал 2 объекта энергетики в Тернополе и переслал эти фото сотруднику спецслужбы России. Правоохранители задержали его, когда мужчина забирал из тайника в оговоренном месте 5 тысяч гривен вознаграждения.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.
Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины: что известно
- С начала полномасштабного вторжения России энергосистема Украины пережила 13 ракетных атак России и 15 ударов БпЛА по энергообъектам. Предыдущая подобная атака произошла 26 января.
- Тогда взрывы раздавались в нескольких областях, в том числе Киевской, Одесской, Винницкой. Новый обстрел России добавил проблем украинской энергосистеме, однако Россия не добилась своего.
- В планах Кремля изначально было погрузить Украину в блэкаут, однако наша энергосистема выдерживает массированные обстрелы. В частности, благодаря невероятной работе энергетиков.
- Самая сложная ситуация со светом в Одессе, ведь там оккупанты повредили энергетическое оборудование. Поэтому Одесса и Одесский район физически не могут получать электроэнергию.