Вражає, але зрадником виявився місцевий житель, чиї рідні живуть неподалік від місць, по яких гатили окупанти.

Важливо Малюк перетворює СБУ на український Моссад і очищає її від російських агентів, – експерт

Отримані відомості чоловік передавав російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через телеграм. У розпорядженні СБУ опинилася переписка зрадника з ворогом. У ній харків'янин випрошує грошей в окупантів, посилаючись на те, що у нього "все сумно". І обіцяє "все довідатися". Як "інформаційний аванс" зрадник повідомив наймача про те, що знає місце, де базуються українські військовослужбовці.

Єдине переживаю, там дуже близько живуть рідні. Я повідомлю, можу зробити фото,

– уточнив ворожий агент.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.



Листування зрадника з ворогом / Фото СБУ

Зрадника затримали

Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об'єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора. Наразі йому повідомили про підозру за статтею 114-2 про несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув'язнення.

Додамо, що раніше слідчі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили і затримали підполковника СБУ. Його звинувачують у державній зраді. За даними слідства, правоохоронець таємно збирав важливу інформацію, яка становить державну таємницю.