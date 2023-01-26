В Офісі генпрокурора не уточнили, де саме затримали зрадника, однак зазначили, що сталося це в одному з обласних управлінь, що межує з тимчасово окупованою територією.

Важливо СБУ затримала російського агента, який "наводив" ворожі ракети на енергооб’єкти Одеси

Що робив затриманий підполковник СБУ

За даними слідства, правоохоронець таємно збирав важливу інформацію, яка становить державну таємницю. За допомогою телеграму та електронної пошти, зареєстрованої на російському домені, він передавав інформацію представникам країни-агресора.

Під час обшуків слідчі виявили:

мобільні телефони,

сім-картки російських операторів,

грошові кошти, а також інші докази.

Підполковника СБУ викрили на державній зраді / Фото Офісу генпрокурора

Також з'ясовано, що він має зв’язки, зокрема і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів Росії.

Яке покарання світить зраднику

Зараз підполковнику СБУ готується повідомлення про підозру у державній зраді, а також клопотання в суд щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Санкція статті про держзраду передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.

Додамо, що раніше Служба безпеки України направила до суду докази вини 55 російських депутатів. Саме вони голосували за визнання "незалежності" псевдореспублік. Депутати держдуми Росії сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. Тепер їм повідомили про підозру.

СБУ повідомила російським депутатам про підозри за статтею про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Тепер зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.