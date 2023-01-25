Агент російського ФСБ збирав інформацію про розміщення військових та об'єктів критичної інфраструктури на території Одеської області. Насамперед він намагався виявити позиції української системи протиповітряної оборони.

Увага Мера з Одеської області спіймали на хабарництві: просив 100 тисяч доларів за "допомогу"

Зрадник сподівався отримати 70 тисяч

Дані шпигун зберігав на флешці, яку планував передати російській спецслужбі. За виконання "завдань" він хотів отримувати до 70 тисяч гривень на місяць.

СБУ встановила, що російським агентом виявився житель Одеської області, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди.

Шпигуна взяли під варту

Під час обшуків у фігуранта знайшли флешку з доказами підривної діяльності. Зраднику оголосили підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Повідомлення, які надсилав шпигун ФСБ / Скриншоти СБУ

Важливо. Додамо, що 20 січня стало відомо про викриття Службою Безпеки України великої мережі навідників у Дніпрі. Україна перемагає Росію у війні спецслужб.

Ушкодження енергосистеми Одещини

Нагадаємо, у ДТЕК зробили невтішні прогнози щодо ситуації зі світлом на Одещині. У повідомлення йдеться про те, що, вочевидь, після останнього масованого обстрілу не вдасться відновити енергосистему так швидко, як було у попередні рази. Але фахівці роблять усе від себе можливе.