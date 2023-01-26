В Офисе генпрокурора не уточнили, где именно задержали предателя, однако отметили, что произошло это в одном из областных управлений, граничащих с временно оккупированной территорией.

Важно СБУ задержала российского агента, который "наводил" вражеские ракеты на энергообъекты Одессы

Что делал задержанный подполковник СБУ

По данным следствия, правоохранитель тайно собирал важную информацию, составляющую государственную тайну. Посредством телеграммы и электронной почты, зарегистрированной на российском домене, он передавал информацию представителям страны-агрессора.

В ходе обысков следователи обнаружили:

мобильные телефоны,

сим-карты российских операторов,

денежные средства, а также другие подтверждения.

Подполковника СБУ разоблачили на государственной измене / Фото Офиса генпрокурора

Также установлено, что он имеет связи, в том числе и родственные, с представителями правоохранительных и государственных органов России.

Какое наказание светит предателю

Сейчас подполковнику СБУ готовится сообщение о подозрении в государственной измене, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.

Санкция статьи о госизмене предусматривает наказание в виде вплоть до пожизненного лишения свободы.

Добавим, что ранее Служба безопасности Украины направила в суд доказательства вины 55 российских депутатов. Именно они голосовали за признание "независимости" псевдореспублики. Депутаты госдумы России способствовали разрешению полномасштабной войны против Украины. Теперь им сообщили о подозрении.

СБУ сообщила российским депутатам о подозрениях по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Теперь злоумышленникам грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.