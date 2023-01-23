Так, депутати держдуми Росії сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. Тепер їм повідомили про підозру.

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Судитимуть 55 російських депутатів

Як стало відомо, 15 лютого 2022 року 55 російських депутатів підтримали рішення Владіміра Путіна про буцімто визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

22 лютого ці ж депутати проголосували за ратифікацію так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Росією та псевдореспубліками.

Окрім цього, російські депутати підтримали план Путіна щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Що загрожує російським депутатам

СБУ повідомила російським депутатам про підозри за статтею про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Тепер зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Важливо! Повний список російських депутатів можна подивитись за посиланням.



Російським депутатам вже оголосили підозру / фото СБУ

У Львові судитимуть бойовиків-зрадників

У Львові судитимуть 19 бойовиків-терористів. Так, мешканці Луганщини у лютому 2022 року добровільно перейшли на бік російських окупантів та вступили до лав луганських бойовиків. Після початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники виконували бойові завдання на території Харківської області.

Однак, їх затримали на початку вересня 2022 року під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію.