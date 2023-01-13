Так, до суду направили обвинувальні акти стосовно 19 громадян України. Їх звинувачують у державній зраді.

Зверніть увагу Воювали проти ЗСУ біля Краматорська: СБУ схопила двох посіпак мотороли

У чому звинувачують бойовиків

Як стало відомо, мешканці Луганщини у лютому 2022 року добровільно перейшли на бік російських окупантів та вступили до лав луганських бойовиків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники виконували бойові завдання на території Харківської області.

Однак, їх затримали на початку вересня 2022 року під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію.

Наразі обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Важливо! Від 24 лютого 2022 року СБУ затримала більш ніж 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. Понад 340 з них вже скеровано до суду.

В Україні викривають ворожих агентів та зрадників