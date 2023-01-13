Так, в суд направили обвинительные акты в отношении 19 граждан Украины. Их обвиняют в государственной измене.

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В чем обвиняют боевиков

Как стало известно, жители Луганщины в феврале 2022 года добровольно перешли на сторону российских оккупантов и вступили в военизированное формирование квазиреспублики "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения России эти захватчики выполняли боевые задания на территории Харьковской области.

Однако предателей задержали в начале сентября 2022 года во время попытки дальнейшего продвижения на подконтрольную Украине территорию.

В настоящее время обвиняемые содержатся в украинских пенитенциарных учреждениях,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Важно! С 24 февраля 2022 года СБУ задержала более 600 российских агентов и шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Более 340 из них уже направлены в суд.

В Украине разоблачают вражеских агентов и предателей