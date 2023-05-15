Злоумышленниками оказались знакомые между собой мужчина и женщина из Волчанска. Они скрыто собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе.

Обратите внимание СБУ сообщила о подозрении трем регионалам, среди них Царев

СБУ в очередной раз задержала предателей

Как выяснилось, предатели фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковщины. Полученную информацию они передавали своему родственнику, проживающему в России.

Разведданные требовались оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам.

В результате СБУ задержала злоумышленников. У них обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с агрессором.

Что грозит злоумышленникам

СБУ сообщила о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование.



Задержан вражеский информатор / фото СБУ



В Харьковской области задержали предательницу / фото СБУ

СБУ часто разоблачает предателей Украины