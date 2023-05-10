Богомолова была завербована ФСБ. Она "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на Юге Украины.
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Судью Богомолову взяли под стражу
Как стало известно, женщина рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителям одной из захваченных местных больниц. В итоге СБУ разоблачила предательницу.
Так, высший совет правосудия принял решение об отстранении от занимаемой должности Богомоловой. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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В чем подозревают Богомолову
Богомолова по собственной инициативе вышла на российскую спецслужбу в начале полномасштабного вторжения. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.
В конце марта 2022 она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша.
Также предательница призвала других работников суда поддержать оккупантов и сотрудничать с ними.
Что грозит предательнице
СБУ сообщила Богомоловой подозрение по статье о государственной измене, совершенное в условиях военного положения. Нарушение указанной статьи карается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия.
СБУ разоблачает предателей Украины: последние новости
- В Украине разоблачили львовского предпринимателя, ранее проживавшего в России и имеющего там собственный бизнес. Он причастен к поставкам в страну-агрессор "Роллс-Ройсов" и "Майбахов".
- Недавно в Киевской области задержали двух предателей из ГСЧС Украины. Они помогали России во время оккупации региона в феврале – марте 2022 года.
- Кроме того, Служба безопасности разоблачила агента российских спецслужб, который пытался установить места дислокации HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области.