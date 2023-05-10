Богомолова была завербована ФСБ. Она "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на Юге Украины.

К теме Глава Полтавского райсуда сливала ФСБ данные о защитниках Мариуполя

Судью Богомолову взяли под стражу

Как стало известно, женщина рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителям одной из захваченных местных больниц. В итоге СБУ разоблачила предательницу.

Так, высший совет правосудия принял решение об отстранении от занимаемой должности Богомоловой. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ: смотрите видео

В чем подозревают Богомолову

Богомолова по собственной инициативе вышла на российскую спецслужбу в начале полномасштабного вторжения. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.

В конце марта 2022 она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша.

Также предательница призвала других работников суда поддержать оккупантов и сотрудничать с ними.

Что грозит предательнице

СБУ сообщила Богомоловой подозрение по статье о государственной измене, совершенное в условиях военного положения. Нарушение указанной статьи карается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия.

СБУ разоблачает предателей Украины: последние новости