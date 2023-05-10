Богомолова була завербована ФСБ. Вона "зливала" окупантам інформацію про українських захисників на Півдні України.

До теми Голова Полтавського райсуду зливала ФСБ дані про захисників Маріуполя

Суддю Богомолову взяли під варту

Як стало відомо, жінка рекомендувала своєму російському куратору "кандидатури" гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень. У підсумку СБУ викрила зрадницю.

Так, вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення Богомолової від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

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У чому підозрюють Богомолову

Богомолова за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Наприкінці березня 2022 року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.

Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати окупантів і співпрацювати з ними.

Що загрожує зрадниці

СБУ повідомила Богомоловій підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Порушення зазначеної статті карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацію майна. Наразі тривають слідчі дії.

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