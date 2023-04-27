Сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры выяснили, что женщину российская ФСБ завербовала для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В частности, глава Полтавского районного суда "сливала" данные о защитниках Мариуполя.

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Женщина сама захотела работать на врага

Как сообщили в СБУ, чиновница вышла на российскую спецслужбу по собственной инициативе. Сделала это еще в начале полномасштабного вторжения страны-оккупантки, находясь в Бердянске.

Когда южный украинский город захватили оккупанты, она добровольно осталась на временно оккупированной части Запорожской области и "познакомилась" с представителем ФСБ. Женщина дала ему согласие на негласное сотрудничество в пользу России.

В рамках сотрудничества изменница Украины в конце марта 2022 года передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов". Они двигались из Мариуполя в район Мангуша.

Тогда по ее "наводке" захватчики пытались выявить местонахождение украинских военных,

– рассказали в СБУ.

Также следует отметить, что во временно оккупированном городе чиновница работала судьей в горрайонном суде. Она призвала своих сотрудников поддержать захватчиков и пойти с ними на сотрудничество. Если же украинцы справедливо отвечали отказом, то женщина сдавала их российским карательным органам.

Впоследствии, летом 2022 года, чиновница выехала на подконтрольную Украине территорию. Находясь в мирном городе, она устроилась в Полтавский райсуд.

Предательнице Украины объявили о подозрении

Однако незаметными и безнаказанными преступления должностного лица не остались. СБУ удалось разоблачить злоумышленницу и задокументировать поэтапно ее преступные действия. За них на основании собранных доказательств следователи сообщили преступнице о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения – содержании под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления,

– подчеркнули в СБУ.

Заметим, что нарушение указанной статьи наказывается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.