Как выяснилось, украинские хакеры получили доступ к закрытой конференции между россиянами и иранцами. Они напомнили о неизбежности наказания оккупантов. Об этом информирует 24 Канал.

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Пранкеры напугали участников российской конференции

Конференцию проводил Институт стран СНГ вместе с Институтом политических и международных исследований Ирана. На повестке были "перспективы развития экономических связей", а также аспекты взаимодействия двух стран на Южном Кавказе и в Средней Азии.

Однако киевский блогер Евгений Вольнов и другие украинские хакеры получили доступ к закрытой конференции. Они напомнили оккупантам, что от ответственности за преступления против Украины не уйдет никто.

Пранкер сначала "поблагодарил" организаторов конференции за "приглашение украинской стороны", а точнее – СБУ.

Вы не беспокойтесь, СБУ придет за каждым военным преступником. Готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что имеете. Иран ответит за поставку дронов, которыми Россия стреляет по Украине. Бойтесь, оккупанты, ваши дни сочтены,

– сказал украинский хакер.

После этого в зале конференции началась шумиха. Напоследок пранкер добавил, что каждый участник заседания будет внесен в базу Миротворец, и больше никто из них не попадет в цивилизованную страну.

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