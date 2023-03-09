Об этом сообщают в российском МЧС и пропагандистских СМИ. Детали курьезного инцидента – рассказывает 24 Канал.
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Гражданам России рекомендовали немедленно пройти в укрытие и выпить йодид калия
В Москве и Свердловской области 9 марта по телевидению и радио было объявлено о начале воздушной тревоги. Граждан страны-агрессора сообщили, что "произошел удар" и призвали немедленно перейти в укрытие.
В сообщении также говорилось о том, чтобы россияне использовали противогазы и выпили таблетки йодида калия. Местные власти и МЧС России заявили, что информация неправдива и ее распространяют взломавшие серверы хакеры.
На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация ошибочна и не соответствует действительности,
– написали в областном МЧС.
Россиян "предупредили" о воздушной тревоге: смотрите видео
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У отца скандальной российской детской омбудсменки хакеры нашли детское порно
- Хакеры-активисты Кибер Сопротивления обнародовали шокирующие материалы, которые им удалось найти у отца российскоя детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой. Речь идет о несколько папок с детской порнографией.
- 60-летний Алексей Львов-Белов – директор краснодарского музыкального театра. Хакеры сломали его электронную почту и облачный сервис.
- Заметим, что детскую омбудсменку России обвиняет Украина в похищении детей с оккупированных территорий. Все материалы хакеры уже передали уполномоченным структурам для расследования таких преступлений.