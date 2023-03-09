Про це повідомляють у російському МНС та пропагандистських ЗМІ. Деталі курйозного інциденту – розповідає 24 Канал.

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Громадянам Росії рекомендували негайно пройти в укриття та випити калію йодиду

У Москві та Свердловській області 9 березня по телебаченню та радіо оголосили про початок повітряної тривоги. Громадян країни-агресорки повідомили, що "стався удар" і закликали негайно перейти в укриття.

У повідомленні також мовилося про те, щоб росіяни використали протигази й випили таблетки калію йодиду. Місцева влада та МНС Росії заявили, що інформація неправдива і її поширюють хакери, що зламали сервери.

На території Свердловської області внаслідок злому серверів радіостанцій та телеканалів в ефірі пролунала інформація про оголошення повітряної тривоги. ГУ МНС Росії по Свердловській області повідомляє, що дана інформація є хибною і не відповідає дійсності,

– написали в обласному МНС.

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