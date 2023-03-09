Про це повідомляють у російському МНС та пропагандистських ЗМІ. Деталі курйозного інциденту – розповідає 24 Канал.
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Громадянам Росії рекомендували негайно пройти в укриття та випити калію йодиду
У Москві та Свердловській області 9 березня по телебаченню та радіо оголосили про початок повітряної тривоги. Громадян країни-агресорки повідомили, що "стався удар" і закликали негайно перейти в укриття.
У повідомленні також мовилося про те, щоб росіяни використали протигази й випили таблетки калію йодиду. Місцева влада та МНС Росії заявили, що інформація неправдива і її поширюють хакери, що зламали сервери.
На території Свердловської області внаслідок злому серверів радіостанцій та телеканалів в ефірі пролунала інформація про оголошення повітряної тривоги. ГУ МНС Росії по Свердловській області повідомляє, що дана інформація є хибною і не відповідає дійсності,
– написали в обласному МНС.
Росіян "попередили" про повітряну тривогу: дивіться відео
Зверніть увагу Хакери намагались зламати телевізійний сигнал: транслювали російську ІПСО
У батька скандальної російської дитячої омбудсменки хакери знайшли дитяче порно
- Хакери-активісти "Кібер Спротиву" оприлюднили шокуючі матеріали, які їм вдалося знайти у батька російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Мовиться про декілька папок з дитячою порнографією.
- 60-річний Алєксєй Львов-Бєлов є директором краснодарського музичного театру. Хакери зламали його електронну пошту та хмарний сервіс.
- Зауважимо, що дитячу омбудсменку Росії Україна звинувачує у викраденні дітей з окупованих територій. Усі матеріали хакери вже передали вповноваженим для розслідування таких злочинів структурам.