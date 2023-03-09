Цей воєнний злочинець цікавий тим, що у вересні 2022 року йому та ще деяким особам, включаючи командира ОМОН Красноярського краю Росії Сєргєя Казєїчова, Національна поліція України оголосила підозру у справі масового вбивства людей на Київщині.

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Що відомо про воєнного злочинця

Завдяки роботі "Кібер Спротив" вдалося уточнити актуальні дані прописки воєнного злочинця Сєргєя Вейкколайнена, бо в базах даних, доступних для вивчення шляхом OSINT, зазначалась лише його попередня адреса.

Попередня прописка: РФ, Красноярский Край, город Красноярск, 660111, Ульяновский проспект, дом 32А, квартира 17. Актуальна прописка: поселок городского типа Березовка, переулок Сибирский, дом 3.

Та самі його особисті дані не настільки цікаві, як інформація підлеглий особовий склад, з повною штатною структурою, яка майже повністю збереглась на момент вторгнення на територію України.



Паспорті дані Вейкколайнена / Фото взяте у InformNapalm

Що відомо про особовий склад

Саме Вейкколайнен став джерелом повного витоку інформації всіх посадових осіб, як офіцерів, так і сержантів.

Згідно слайдів командира підрозділу, які він представляв на початку року, серед завдань на 2023 рік ОМОН Красноярського краю ставить продовження активної участі в "спецоперації", підготовка операторів ПТУР, ПЗРК, БПЛА.

Зазначимо, що наразі не можна розкривати всі карти і публікувати всю інформацію про Вейкколайнена. Частина її опосередковано ще може бути корисною в подальших напрацюваннях.

Публічне висвітлення даних заступника командира ОМОН Красноярського краю необхідне для того, щоб він та інші його колеги розуміли, що рано чи пізно їм усім доведеться відповідати перед народом України і кожний з них понесе відповідальність за скоєне.

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