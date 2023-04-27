Як виявилось, українські хакери отримали доступ до закритої конференції між росіянами та іранцями. Вони нагадали про неминучість покарання окупантів. Про це інформує 24 Канал.

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Пранкери налякали учасників російської конференції

Конференцію проводив Інститут країн СНД разом з Інститутом політичних та міжнародних досліджень Ірану. На порядку денному були "перспективи розвитку економічних зв'язків", а також аспекти взаємодії двох країн на Південному Кавказі та в Середній Азії.

Однак київський блогер Євген Вольнов та інші українські хакери отримали доступ до закритої конференції. Вони нагадали окупантам, що відповідальності за злочини проти України не уникне ніхто.

Пранкер спочатку "подякував" організаторам конференції за "запрошення української сторони", а точніше – СБУ.

Ви не хвилюйтеся, СБУ прийде за кожним військовим злочинцем. Тож готуйтеся, пишіть заповіти, відписуйте на дітей та дружин те, що маєте. Іран відповість за постачання дронів, якими Росія стріляє по Україні. Бійтеся, окупанти, ваші дні пораховані,

– сказав український хакер.

Після цього у залі конференції почався галас. Наостанок пранкер додав, що кожного учасника засідання внесуть до бази Миротворець, і більше ніхто з них не потрапить у цивілізовану країну.

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