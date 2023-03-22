У російських телеграм-каналах пишуть, що "повідомлення" з'явилося на декількох місцевих радіостанціях. Окупанти заявили, що це була чергова хакерська атака. Деталі курйозного інциденту – розповідає 24 Канал.
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"Будуть організовані поромні переправи"
У соцмережах ширяться відео, на якому жителям Криму надають "інструкції" щодо дій під час оголошення повітряної тривоги. Так, голос в ефірі "радить" уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, не підіймати невідомих предметів та підготувати "тривожну валізку".
Майте запас пального для вашого автомобіля. У разі непередбачених обставин та відсутності належного сполучення з материковою частиною Російської Федерації будуть організовані евакуаційні поромні переправи, – йдеться у повідомленні.
Росіян "попередили" про евакуацію: дивіться відео
Окупаційна влада Криму вже заявила, що ефіри станцій зламали хакери. Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що повідомлення почали з'являтися після "бавовни" у Джанкої. Разом з тим, він заявив, що у разі виникнення реальної загрози – повідомлення транслюватимуть скрізь.
У Криму та Росії частіше стала лунати "тривога"
- У переддень перших роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну на російських радіостанціях, а також у Криму прозвучало звернення глави ГУР Буданова. У своєму зверненні глава української розвідки запевнив, що тимчасово окупований Крим, Донбас та інші території, які загарбала Росія, повернуться додому.
- Пізніше, 28 лютого, у Росії оголосили "повітряну тривогу". Її увімкнули хакери на російських радіостанціях. "Тривогу" почули жителі Бєлгородської та Московської областей.
- 9 березня російські ефіри знову зламали хакери й оголосили "тривогу". Жителів Москви та Свердловської області попередили, що "стався удар" й попередили про початок "повітряної тривоги".