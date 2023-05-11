Як зазначили у СБУ, саме за наведенням чоловіка окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

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Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина.

Корегувальником виявився місцевий

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні 2022 року. У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.

Листування зрадника з ворогом / Фото СБУ



Підробляючи таксистом, він об'їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Крім того:

зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки;

він передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, які були розташовані біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тисяч гривень. Гроші перераховували на його власну банківську картку. Під час обшуку в його квартирі виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором,

– зазначили у СБУ.

Яке покарання світить зловмиснику

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Цікаво! Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Додамо, що ще у січні 2023 року СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на Заході України. Агента ФСБ було затримали в Тернопільській області.