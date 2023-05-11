Колишні депутати переховуються від правосуддя на території Росії. Слідчі СБУ повідомили всім трьом про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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"Зливав" інформацію ворогу

Слідчі встановили, що Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони Росії після початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, екснардеп "зливав" агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України.

Він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Царьов отримав ці дані від ще одного "регіонала" – Дмитра Святаша.

Виправдовували агресію Росії

Сам Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, тож Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.

Чиновник передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону. Він мав "партійні" зв’язки на території Харківської області.

Ще один підозрюваний, колишній нардеп-регіонал Ігор Марков, регулярно виправдовував збройну агресію Росії проти України. Його неодноразово показували в ефірах пропагандистських каналів.

Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за статтями про пропаганду війни, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії.

Зверніть увагу! Раніше Служба безпеки вже повідомляла цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти державної безпеки України.