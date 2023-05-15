Также украинец сожалеет, что Путин не захватил Украину за 2 недели. Соответствующее видео было распространено в сети, информирует 24 Канал.
Важно Скандальный таксист из Одессы, восхвалявший Россию, после разговора с СБУ извинился за свои слова
Фанат Путина из Закарпатья
На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинец рассказывает по-русски, что любит Россию и Беларусь. Также он пожаловался, что Путин не смог захватить Украину за 2 недели.
Потом мужчина признался, что родом из Ужгорода, но уже 10 лет живет в Словакии. Он подчеркнул, что является фанатом Путина и поддерживает войну против Украины.
Когда-то Путин мог взять Украину за 2 недели, а сейчас, что это за пи*да,
– сказал мужчина.
Предварительно, предателя Украины зовут Михаил и он из Свалявы.
Закарпатец влип в скандал: смотрите видео
Другие подобные случаи
- Недавно в Одессе скандальный таксист восхвалял Россию и Путина, а позже извинился за свои слова. С ним провела беседу Служба безопасности Украины.
- Раньше таксист из Одессы также впал в скандал – он обвинил в войне США. Также водитель начал жаловаться на "ущемление" украинца в своей стране, и рассказывал, что всю жизнь говорил по-русски, и что вырос он в Одессе.
- Блогер со Львова с ником "Черная Мамба", которую зовут Кристина Горун, решила вступиться за ребят, слушавших Лепса в центре Львова. При этом девушка оскорбила украинских военных и заявила, что Украина никогда не победит в войне.
- А в Одессе разразился скандал из-за украинского флага. Разъяренный мужчина срывал флаги во дворе соседей.