Также украинец сожалеет, что Путин не захватил Украину за 2 недели. Соответствующее видео было распространено в сети, информирует 24 Канал.

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Фанат Путина из Закарпатья

На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинец рассказывает по-русски, что любит Россию и Беларусь. Также он пожаловался, что Путин не смог захватить Украину за 2 недели.

Потом мужчина признался, что родом из Ужгорода, но уже 10 лет живет в Словакии. Он подчеркнул, что является фанатом Путина и поддерживает войну против Украины.

Когда-то Путин мог взять Украину за 2 недели, а сейчас, что это за пи*да,

– сказал мужчина.

Предварительно, предателя Украины зовут Михаил и он из Свалявы.

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