Узнали мы о нем благодаря видео, которое выложили в сеть. На первых секундах можно услышать спор по поводу музыки российских исполнителей, но это были только цветочки, передает 24 Канал.

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Языком скандал не ограничился

Пассажирка переспросила, что таксист скажет операторам, что слушал в машине песни российского исполнителя. На что водитель начал жаловаться на "ущемление" украинца в своей стране. Рассказывал, что всю жизнь говорил по-русски, и что вырос он в Одессе.

Особенно развеселила фраза о том, что он бы не брал заказ, если бы знал, что его ждет. Мол, если бы она указала, что не слушает русскую музыку, то он бы ее не вез и не было бы никакого скандала.

Ракеты летят из Америки

Девушка переспросила, нормально ли слушать российскую музыку, когда из России летят ракеты по Украине. И здесь гениальная реплика таксиста: "Да не от них летят, они с Америки летят".

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Тогда пассажирка его переспросила, бомбили ли американцы Мариуполь, убивали ли они людей в Буче и вывозили ли стиральные машины. На что таксист съехал с темы. В то же время продолжил гнуть свою линию. Мол, "Америка всю жизнь войны начинает". А на замечание о нападении России на Сирию он ответил, что это она так "освободила" страну.

А нас она тоже освобождает от американцев?

​Я считаю, да.

А почему вы не поедете прямо в Россию?

Я с удовольствием, если бы выпустили, я бы въехал отсюда. Не выпускают. Я готов отказываться от гражданства, уехать.

А вы говорите, что живете в своей стране.

В своей стране, но она уже не моя.

С 2014 года было очень много у вас времени, чтобы уехать.

Не было такого нацизма, фашизма и остального.

К сожалению, этот мужчина с 2014 года так ничего и не понял. Ни аннексия Крыма, ни захват части Донецкой и Луганской областей, ни полномасштабное вторжение не указали ему на то, что виновата во всем Россия. Жаль, что на этот раз не получится сказать: "Чемодан, вокзал, Россия". С другой стороны, им может заняться СБУ.