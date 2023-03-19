Об этом случае стало известно благодаря социальным сетям. Девушка Диана с никнеймом siniachenko в тик-токе выложила ролик. В нем она показала, как ее отказались обслуживать на украинском языке в заведении "Первая пекарня". Видео уже просмотрели более 200 тысяч раз. Больше о скандале – на 24 Канале.

Читайте также Вокруг директора школы в Киеве разгорелся скандал из-за Крыма: педагог объяснила, как все было

Потому что ей так удобнее

Началось все с того, что девушка, когда пришла в пекарню, услышала, что в заведении звучит русская музыка. Она, по существу, начала снимать это на видео. И, возможно, ничего бы не было, если бы не реакция работницы. Продавщица не только была против, но и упорно отстаивала свою позицию на языке агрессора.

Девушка, а что вы делаете?

Снимаю, что у вас российская музыка играет.

Что у нас?

У вас российская музыка играет.

Фотографировать нельзя.

Это помещение, я могу здесь снимать. У вас играет русская музыка.

Девушка…

На каких основаниях? Почему у вас играет русская музыка?

Вы не имеете права!

Почему вы со мной на русском разговариваете?

Что я? Что я?

Я вас не понимаю!

Девушка подчеркнула, что продавщица говорит с ней на русском языке. И что, таким образом, она нарушает законодательство Украины. На что получила ответную фразу: "Я говорю на том языке, на котором хочу".

На очередное упоминание о законе продавщица пекарни отметила, что знает она все законы. Но ей просто удобнее разговаривать на русском. Вот она и делает это, хотя и своими действиями подвергает себя и заведение на штраф. Правда, после этого спора пекарня еще может потерять постоянных клиентов.

Языковой скандал возник в пекарне в Одессе: смотрите видео

Заметим, что продавщица решила финализовать свое нежелание соблюдать букву закона фразой о том, что живет в свободной стране. И здесь она абсолютно права. В частных разговорах она имеет право и возможность говорить на любом языке. Но на рабочем месте должна говорить по-украински.

Вскоре в сети появилось видео с той же продавщицей. В ролике она извинялась за то, что отказывалась обслуживать девушку на украинском языке.

Я сотрудница пекарни. Отказалась с клиенткой говорить на украинском, государственном языке. Я прошу прощения. Признаю свою вину. Больше такого не повторится,

– сказала она.

К сожалению, подобные скандалы все еще возникают в информационном пространстве. Призываем вас делать замечания, когда нарушают языковой закон. Сейчас особенно важно отстаивать свои права!