Про цей випадок стало відомо завдяки соціальним мережам. Дівчина Діана з нікнеймом siniachenko у тіктоці виклала ролик. У ньому вона показала, як її відмовилися обслуговувати українською мовою у закладі "Перша пекарня". Відео уже переглянули понад 200 тисяч разів. Більше про скандал – на 24 Каналі.

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Бо їй так зручніше

Почалося все з того, що дівчина, коли завітала до пекарні, почула, що у закладі лунає російська музика. Вона, власне, почала знімати це на відео. І, можливо, нічого б не було, якби не реакція працівниці. Продавчиня не лише була проти, а й вперто відстоювала свою позицію мовою агресора.

Дєвушка, а что ви дєлаєтє?

Знімаю, що у вас російська музика грає.

Что у нас?

У вас російська музика грає.

Фотографіровать нільзя.

Це приміщення, я можу тут знімати. У вас грає російська музика.

Дєвушка…

На яких підставах? Чому у вас грає російська музика?

Ви нє імєєтє права!

Чому ви зі мною російською розмовляєте?

Что я? Что я?...

Я вас не розумію!

Дівчина наголосила, що продавчиня говорить з нею російською мовою. І що таким чином вона порушує законодавство України. На що отримала у відповідь фразу: "Я розмовляю тією мовою, якою хочу".

На чергове нагадування про закон продавчиня пекарні зазначила, що знає вона всі закони. Але їй просто зручніше розмовляти російською. Ось вона і робить це, хоч і своїми діями наражає себе та заклад на штраф. Правда, після цієї суперечки пекарня ще й може втратити постійних клієнтів.

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Зауважимо, що продавчиня вирішила фіналізувати своє небажання дотримуватися букви закону фразою про те, що живе у вільній країні. І тут вона абсолютно права. У приватних розмовах вона має право та можливість говорити будь-якою мовою. Але на робочому місці повинна говорити українською.

Невдовзі у мережі з'явилося відео з тією самою продавчинею. У ролику вона перепрошувала за те, що відмовлялася обслуговувати дівчину українською мовою.

Я працівниця пекарні. Відмовилася з клієнткою говорити українською, державною мовою. Я прошу вибачення. Визнаю свою провину. Більше такого не повториться,

– сказала вона.

На жаль, подібні скандали все ще виринають в інформаційному просторі. Закликаємо вас робити зауваження, коли порушують мовний закон. Зараз особливо важливо відстоювати свої права!