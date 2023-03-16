На початку повномасштабного вторгнення директорка київської школи №292 Ольга Слободянюк нібито виїхала у тимчасово окупований Крим на початку війни та залишила своє місце роботи. Батьки розповідають, що вона повернулася лише через пів року.

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Може бути російський паспорт

Авторка публікації переконує, що Слободянюк виїхала з України до окупованої Євпаторії. Її син – заступник прокурора цього міста. Батько, донька та сестра нібито мають російські паспорти.

Ба більше, стверджують, що в ексдиректорки школи також є російський паспорт. В інстаграмі знайшли світлини, де Ольга веселиться в одному з ресторанів Євпаторії, а її дочка у кокошнику та бусами з бубликів відзначає Масляну.

Дочка Слободянюк святкує Масляну / Фото з інстаграму

У коментарях зазначили, що директорка виїхала з Криму навесні 2014 року, коли розпочалася окупація. Вона перейшла на українську мову й розривалася між школою та сім'єю, яка залишилася в Євпаторії.



Слободянюк в Євпаторії / Фото з інстаграму

Суд поновив директорку на посаді

До повномасштабної війни Ольга Слободянюк очолювала школу близько 6 років. Проте зазначають, що вона покинула навчальний заклад напризволяще і повернулася тільки в липні 2022 року.

Однак потім Шевченківський суд Києва поновив на посаді директорку. Місто начебто має виплатити компенсацію 100 000 гривень.

Автори посту стверджують, ймовірно, директорку школи звільнили, оскільки вона була відсутня на робочому місці. Звільнення пройшло із порушенням процедури, тому Слободянюк подала до суду, щоб її поновили на посаді та виплатили компенсацію.