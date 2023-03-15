У школах Києва з 23 лютого до 5 березня 2023 року КМДА провела опитування щодо української мови серед школярів. Участь в опитуванні взяли понад 25 тисяч учнів з 8 по 11 класи. 22% з них склали діти-переселенці.

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Згідно з результатами опитування, майже всі учні (точніше – 95%) відчувають гордість за свою країну. Хоча ще минулого року цей показник становив близько 50 %. Зараз цей показник є найвищим за весь період проведення досліджень з 2014 року.

У понятті "патріотизм" учні включають працю задля добробуту своєї держави (69%), ще майже половина опитаних (49%) кажуть, що спілкування державною мовою є складовою патріотизму.

Більшість учнів (76%) вважає, що українська мова повинна бути єдиною державною в Україні. На думку деяких дітей, вона об’єднує українське суспільство (67%).

Цікаво, що 86% учнів зазначили, що більшість їхнього оточення певною мірою спілкується українською мовою.

У КМДА кажуть, що потрібно звернути особливу увагу на те, чи використовують українську учні в повсякденному житті.

Якщо при перегляді фільмів або читанні літератури понад 754 опитуваних обирають саме україномовний контент, то в спілкуванні з друзями майже 40% практично не використовують рідну мову,

– додають фахівці.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення українці почали частіше розмовляти рідною мовою. За останній рік відсоток громадян, які це перейшли на українську, зріс на 7%.

Якщо у 2021 році 64% громадян нашої держави говорили українською мовою в повсякденному житті, то у 2022 році цей показник становив 71%.