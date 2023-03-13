Про це повідомила так звана "міністерка" освіти та науки Запорізької області Олена Шапурова, пишуть російські ЗМІ. Окупаційна влада повідомляє, що батьки мають обрати мову до 1 травня.

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За її словами, діти, які оберуть російську, з нового навчального року матимуть дев'ять годин на тиждень російської мови та літератури, а української не матимуть взагалі.

Окупанти кажуть, що вже з 1 вересня 2023 року батьки зможуть обрати, яку мову вивчатимуть їхні діти – російську чи українську.

Шапурова зазначила, що цього навчального року українська мова обов'язкова для всіх, діти вчили її протягом трьох годин на тиждень.

З 1 вересня 2022 року, за програмою, вона була рідною мовою, але після псевдореферендуму, згідно із законами Росії, кожна людина може вибрати, яку мову вона вивчатиме як рідну,

– сказала Шапурова.

Нагадаємо, днями російські окупанти розстріляли беззбройного українського полоненого Тимофія Шадуру. Вороги знавісніли, коли герой вимовив їм у вічі "Слава Україні". Як і чому українців вбивали за гасло "Слава Україні!" – читайте у статті.