Об этом сообщила так называемая "министерша" образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, пишут российские СМИ. Оккупационные власти сообщают, что родители должны выбрать язык до 1 мая.

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По ее словам, дети, которые выберут русский, с нового учебного года будут иметь девять часов в неделю русского языка и литературы, а украинского не будет вообще.

Оккупанты говорят, что уже с 1 сентября 2023 года родители смогут выбрать, какой язык будут изучать их дети – русский или украинский.

Шапурова отметила, что в этом учебном году украинский язык обязателен для всех, дети учили его в течение трех часов в неделю.

С 1 сентября 2022 года, по программе, он был родным языком, но после псевдореферендума, согласно законам России, каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать как родной язык,

– сказала Шапурова.

Напомним, на днях российские оккупанты расстреляли безоружного украинского пленника Тимофея Шадуру. Враги обезумели, когда герой произнес им в глаза "Слава Украине". Как и почему украинцев убивали за лозунг "Слава Украине!" – читайте в статье.