Около 80 лет назад тысячи воинов УПА и подпольщиков ОУН погибали в страшных пытках от рук чекистов. Перед смертью они также выкрикивали "Слава Украине!", потому что знали, за что воюют.

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Как и почему украинцев убивали за лозунг "Слава Украине!"

Лозунг из уст украинского Героя – "Слава Украине!" – за мгновение до его смерти, произнесенное в глаза русским оккупантам, испугало их сильнее, чем любое оружие.

Историк, майор ВСУ Юрий Юзич рассказал: предшественники современных российских ордынцев – другие оккупанты украинской земли также убивали украинских патриотов, выкрикивавших патриотический клич "Слава Украине!".

Первый такой известный случай произошел в марте 1919 года в центре Львова, на Цитаделе. Перед расстрелом обычные деревенские юноши из пригорода выкрикнули: "Слава Украине!" Этих ребят обвинили в разведывательных действиях в пользу украинской армии. Их фамилии – Фолис и Саламонович (по другим данным этим вторым был ремесленник Еремийчук). Оккупанты привязали ребят к специально вкопанным столбам, связали руки колючей проволокой, на плечах нарисовали мелом крест – там, где сердце, – и выстрелили в спину.

Михаил Фолис был выпускником академической гимназии во Львове, единственным сыном депутата австро-венгерского парламента в Вене отца Иосифа Фолиса. Отец был известным священником. Его сын, 27-летний Михаил, был расстрелян по решению польского военно-полевого суда за недоказанное действие в пользу украинцев в январе 1919 года.

В марте 1939 года мадьяры массово расстреливали пленных воинов Национальной обороны Карпатской Украины и активистов "Карпатской Сичи". Большинство Героев умирало, воскликнув "Слава Украине!". Что интересно, так умирали не только украинцы, защищая украинское Закарпатье. Среди расстрелянных на Красном поле был и венгр по имени Францко.

Кстати, в группе Францка был четарь Юрко Пекарь, активист местного Пласта. Ему привязали на шею камень и смертельно раненого, как и других таких тогда украинских воинов, бросили в Тису. На камне написали: "Так погибнут все украинцы". Умирая, Пекарь выкрикнул: "Слава Украине!".



Мадярские нацисты расстреливают сечевика, весна 1939 года, Закарпатье / фото Историческая правда

В последующие 20 лет именно так погибли тысячи воинов УПА и подпольщиков ОУН.

Шокированные героизмом и смелостью украинских Героев чекисты говорили: "Ты его кишки на руку наматываешь, а он тебе с улыбкой: "Слава Украине".

В 2023 году российские оккупанты за лозунг "Слава Украине" снова расстреляли украинского Героя. Героя, сражавшегося за свободную, соборную и независимую Украину – как и его славные предки. Он не побоялся воскликнуть в глаза оккупантам слова, которых они боятся больше любого оружия.

Расстреляный россиянами украинский военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура / коллаж 24 канала