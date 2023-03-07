Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу о реакции американцев на ужасное преступление, которое совершили российские оккупанты.

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По его словам, жестокость захлестнула мир на уровне, к которому мы не привыкли. Мы видим каждый день военные преступления, это влияет на людей.

Очень много жестокости в нашей жизни. Люди уехали из Украины, России, постсоветского пространства в США, чтобы обезопасить себя и своих детей. И они оказались перед экраном телевизора, где показывают знакомые лица, знакомые места и почти забытую жестокость,

– уверен он.

По его мнению, то, что произошло с храбрым героем, расстрелянным за слова "Слава Украине", не могло не отразиться в соцсетях.

К сожалению, этого героя спасти не удалось. Но есть много героев, которых еще можно спасти. Поэтому я очень радуюсь тому, что 130 украинцам удалось вернуться из плена,

– подчеркнул Рашкин.

Он обратил внимание на то, что когда смотришь на тех, кого вернула к себе Россия, понимаешь, что их просто утилизируют на следующем поле боя.

Юрий Рашкин об отношении американцев к убийству россиянами украинского героя: смотрите видео

Средневековье, набросившееся на остальной мир

Рашкин рассказал о том, с каким отвращением в России относятся к инвалидам.

Я живу в США достаточно давно, и у нас человек может быть на протезах, но при этом спокойно в тёплую погоду надевает шорты и ничего не стесняется. А в России инвалиды прячутся, выходят на улицу, когда нет людей. Это Средневековье, но оно решило наброситься на весь остальной мир,

– считает политический деятель.

Он подчеркнул, что жестокость российских окупантов повышает градус поддержки Украины.

"Это то, чего эти нелюди не понимают. Они думают, что убили человека, сказавшего "страшные", как им показалось, слова, а на самом деле они разжигают пламя, которое их и сожжет", - подчеркнул Юрий Рашкин.

Что известно о расстрелянном оккупантами украинского героя