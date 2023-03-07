Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін розповів 24 Каналу про реакцію американців на жахливий злочин, який вчинили російські окупанти.

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За його словами, жорстокість захлиснула світ на рівні, до якого ми не звикли. Ми бачимо кожного дня воєнні злочини, це впливає на людей.

Дуже багато жорстокості в нашому житті. Люди поїхали з України, Росії, пострадянського простору до США, щоб убезпечити себе і своїх дітей. І вони опинились перед екраном телевізора, де показують знайомі обличчя, знайомі місця і майже забуту жорстокість,

– впевнений він.

На його думку, те, що відбулось з хоробрим героєм, якого розстріляли за слова "Слава Україні!", не могло не відобразитись у соцмережах.

На жаль, цього героя врятувати не вдалось. Але є багато героїв, яких ще можна врятувати. Тому я дуже радію тому, що 130 українцям вдалося повернутися з полону,

– підкреслив Рашкін.

Він звернув увагу на те, що коли дивишся на тих, кого повернула до себе Росія, розумієш, що їх просто утилізують на наступному полі бою.

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Середньовіччя, яке накинулось на решту світу

Рашкін розповів про те, з якою огидою в Росії ставляться до інвалідів.

Я живу в США досить давно, і у нас людина може бути в протезах, але спокійно в теплу погоду вдягати шорти і нічого не соромитись. А в Росії інваліди ховаються, виходять на вулицю, коли немає людей. Це Середньовіччя, але воно вирішило накинутись на решту усього світу,

– вважає політичний діяч.

Він наголосив, що жорстокість російських окупантів підвищує градус підтримки України.

"Це те, чого ці нелюді не розуміють. Вони думають, що вбили людину, яка промовила, "страшні", як їм здалося, слова, а насправді вони розпалюють полум'я, яке їх спалить", – наголосив Юрій Рашкін.

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