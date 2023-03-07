Про це в ефірі 24 Каналу розповів генеральний директор "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Він переконаний, що це відео має для усіх закріпили разючу різницю між цивілізованим світом та російською армією.

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Нагадаємо, що на кількасекундному записі видно, як український військовополонений говорить "Слава Україні" і за це миттєво отримує автоматну чергу. Натомість в соцмережах населення країни-терористки всіляко тішилося і підтримувало подібні дії в найжорстокіших формулюваннях. Це стало черговим доказом причетності всього російського народу до геноциду українців.

Справжній шок

Мартиненко зауважив, що для всього цивілізованого світу, союзників України ця подія стала справжнім шоком, навіть більше, ніж для України. Адже, на жаль, ми звикли бачити подібні звірства росіян.

Експерт наголосив, що західні медіа навіть не могли відкрито поставити таке відео на своїх платформах, адже намагаються вберегти психіку населення.

Для багатьох це стало черговим підтвердженням, що Україна воює з противником, який не визнає жодних законів війни в принципі,

– додав Мартиненко.

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