Дізналися ми про нього завдяки відео, яке виклали в мережу. На перших секундах можна почути суперечку щодо музики російських виконавців, але це були лише квіточки, передає 24 Канал.

Читайте також Новий мовний скандал в Одесі: у пекарні лунала російська музика та обслуговували мовою окупанта

Мовою скандал не обмежився

Пасажирка перепитала, що таксист скаже операторам на те, що слухав в машині пісні російського виконавця. На що водій почав скаржитися на "ущімлєнія" українця у своїй країні. Розказував, що все життя говорив російською, і що виріс він в Одесі.

Особливо розвеселила фраза про те, що він би не брав замовлення, якби знав, що на нього чекає. Мовляв, якби вона вказала, що не слухає російську музику, то він би її не віз і не було б ніякого скандалу.

Ракети летять з Америки

Дівчина перепитала, чи нормально слухати російську музику, коли з Росії летять ракети по Україні. І тут геніальна репліка таксиста: "Та нє от ніх лєтят, оні с Амєрікі лєтят".

Таксист заявив, що ракетами Україну атакують США: дивіться відео

Тоді пасажирка його перепитала, чи це американці бомбили Маріуполь, чи вони вбивали людей у Бучі та вивозили пральні машини. На що таксист трохи з'їхав з теми. Водночас продовжив гнути свою лінію. Мовляв, "Амєріка всю жизнь войни начінаєт". А на зауваження про напад Росії на Сирію він відповів, що це вона так "асвабаділа" країну.

А нас вона теж звільняє від американців?

​Я счітаю, да.

А чого ви не поїдете просто в Росію?

Я с удавольствієм, єслі б випустілі, я б уєхал атсюдава. Не випускают. Я гатов атказаться ат гражданства, уєхать.

А ви кажете, що живете у своїй країні.

В сваєй странє, но ана уже нє мая.

З 2014 року було дуже багато у вас часу, щоб виїхати.

Нє било такого нацизма, фашизма й остального.

На жаль, цей чоловік з 2014 року так нічого і не збагнув. Ані анексія Криму, ані захоплення частини Донецької та Луганської областей, ані повномасштабне вторгнення не вказали йому на те, що винна у всьому Росія. Шкода, що цього разу не вийде сказати: "Валіза, вокзал, Росія". З іншого боку, ним може зайнятися СБУ.