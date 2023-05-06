Конфликт произошел на улице Серова. Кадры обнародовали в местных телеграмм-каналах. 24 Канал.

Кстати говоря "Не надо зацикливаться на войне": в магазине в Одессе отказались выключать русскую музыку

Очевидцы утверждают, что мужчину забрала патрульная полиция, но уже через 30 минут он вернулся.

На опубликованном видео действительно видно, как мужчина срывает украинский флаг, висевший в углу двора. Соседи в этот момент стоят со стороны и снимают произвол.

Почему мужчина сорвал флаг

Впоследствии появилось видео с объяснениями сорвавшего флаг мужчины. Кстати, утверждают, что на него возбудили дело по статье о поругении государственных символов.

По его словам, флаг намеренно повесили соседи, чтобы закрыть камеру и лишить возможности фиксировать их произвол, который они устраивают во дворе.

К слову, на опубликованных фрагментах видео снята стрельба, летящие предметы в окна.

Еще один скандал в Одессе

10 апреля в сети распространили ролик, на котором женщина в Одессе слушала громко русские песни. Собственно замечание ей сделала молодая девушка. Она напомнила о языковом законе и о том, что идет полномасштабная война.

Однако женщина перешла в хамство. Она заявила, что девушка до нее докапывается. Мол, на войне не нужно зацикливаться.