В понедельник, 10 апреля, сетью начал распространяться ролик, на котором женщина в Одессе – очевидно, работница магазина – слушала громко российские песни. Собственно, замечание ей сделала молодая девушка, апеллируя к закону и к тому факту, что продолжается полномасштабная война. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на анонимные телеграм-каналы.

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"Почему вы докапываетесь?"

Стоит сказать, что молодая девушка очень вежливо и понятно объяснила, почему следует выключить российские песни, которые звучали в зале одного из магазинов торгового центра.

Скажите пожалуйста, это ваша музыка играет? Выключите, пожалуйста. У нас в Украине по законодательству запрещено использование российской музыки в общественных местах. Магазин – это общественное место. Это не ваш дом,

– слышно на видео.

Кроме того, прослушав ролик, нельзя не заметить хамской манеры женщины, которая на отрез отказывалась выключать российские песни. Собственно, играли в зале магазина такие "шедевры" как "Не плачь" группы "БумерR" и "Кайфую без тебя" исполнителя Batrai.

Почему никто ничего не говорит, а вы докапываетесь. Всем все равно… И что, что у нас идет война? Не надо на этом зацикливаться,

– говорила женщина.

В Одессе женщина не захотела выключать российскую музыку: смотрите видео из соцсетей

Обратите внимание! Закон, к которому апеллировала девушка, был подписан президентом еще в июле 2022 года. В нем говорится в целом о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (то есть России). Ознакомиться с этим законодательным актом вы можете по ссылке.

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